Росіяни атакують поблизу Покровська та Курахового: карта фронту 16 листопада

Російська армія продовжує обстрілювати українські міста та села. Наразі складна ситуація спостерігається на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.

За минулу добу відбулося 170 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку російська армія дев’ять разів штурмувала позиції українських військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян неподалік Колісниківки, Копанок та Надії.

Росіяни атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів та намагався прорвати українську оборону поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку відбулось два бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку російська армія атакувала у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, дев’ять разів атакував неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Ворог атакує поблизу Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські Сили оборони відбили 38 штурмових та наступальних дій російської армії у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.

Російська армія атакує неподалік Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 35 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку російська армія сім разів атакувала українські позиції в районах Трудового, Рівнополя та Новодарівки. Для ударів ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безрезультатно атакували у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російська армія п’ять разів намагалася витіснити українські підрозділи з позицій. Внаслідок цього ворог отримав жорстку відсіч та зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено жодних ознак формування наступальних угруповань ворога.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з російської території активно застосовує артилерію та авіацію по українських населених пунктах.