Просування ворога на кількох напрямках, успіхи ЗСУ поблизу Покровська: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступати на фронті, намагаючись вибити українські сили з позицій. Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли про зміни на лінії фронту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW. Дивіться також Росіяни знову просунулися на Донеччині: карти DeepState за 16 травня Яка ситуація на фронті В Курській області продовжувалися бої.

продовжувалися бої. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області 16 травня.

16 травня. В пʼятницю, 16 травня, російські війська продовжили наступальні операції в Сумській області , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти продовжили наступальні операції на Харківському напрямку , але жодного підтвердженого просування не досягли.

, але жодного підтвердженого просування не досягли. Ворожі сили продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Загарбники продовжили наступальні операції на Боровському та на Лиманському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

та на , але підтвердженого прогресу не досягли. Війська Росії продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Яка ситуація на полі бою / Карти ISW Також російські війська продовжили наступальні операції біля Часового Яру , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Армія країни-агресорки нещодавно просунулася на Торецькому напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12, 15 та 16 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Торецька, на північ від Дачного (на північ від Торецька), на захід від Диліївки (на північ від Торецька) та на північній околиці Дружби (на північний схід від Торецька).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12, 15 та 16 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Торецька, на північ від Дачного (на північ від Торецька), на захід від Диліївки (на північ від Торецька) та на північній околиці Дружби (на північний схід від Торецька). Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоолександрівки (на північний схід від Новопавлівки).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоолександрівки (на північний схід від Новопавлівки). Війська Росії продовжили наступальні операції на Курахівському напрямку та поблизу Великої Новосілки , але підтвердженого прогресу не досягли.

та , але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти нещодавно просунулися на Запорізькому напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 травня, свідчать про те, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Лобкового (на південний захід від Оріхова).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 травня, свідчать про те, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Лобкового (на південний захід від Оріхова). Російські війська провели обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку 15 та 16 травня, але не просунулися вперед.