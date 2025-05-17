17 травня, 07:02
Просування ворога на кількох напрямках, успіхи ЗСУ поблизу Покровська: огляд фронту від ISW
Основні тези
- Російські війська продовжують наступальні операції на фронті, але не досягли значного прогресу.
- Геолокаційні відеозаписи свідчать про просування російських військ у кількох напрямках.
Російські війська продовжують наступати на фронті, намагаючись вибити українські сили з позицій. Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли про зміни на лінії фронту.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW.
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Яка ситуація на фронті
- В Курській області продовжувалися бої.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області 16 травня.
- В пʼятницю, 16 травня, російські війська продовжили наступальні операції в Сумській області, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Харківському напрямку, але жодного підтвердженого просування не досягли.
- Ворожі сили продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед.
- Загарбники продовжили наступальні операції на Боровському та на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Війська Росії продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед.
Яка ситуація на полі бою / Карти ISW
- Також російські війська продовжили наступальні операції біля Часового Яру, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Армія країни-агресорки нещодавно просунулася на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12, 15 та 16 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Торецька, на північ від Дачного (на північ від Торецька), на захід від Диліївки (на північ від Торецька) та на північній околиці Дружби (на північний схід від Торецька).
- Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.
- Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоолександрівки (на північний схід від Новопавлівки).
- Війська Росії продовжили наступальні операції на Курахівському напрямку та поблизу Великої Новосілки, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Окупанти нещодавно просунулися на Запорізькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 травня, свідчать про те, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Лобкового (на південний захід від Оріхова).
- Російські війська провели обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку 15 та 16 травня, але не просунулися вперед.