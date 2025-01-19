Ворог має успіх у Донецькій області біля 6 населених пунктів, – DeepState
- Російські війська мають успіх біля шести населених пунктів у Донецькій області: Котлине, Удачне, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.
- Основний тиск ворог чинить на Покровському напрямку, де відбулося 84 з 176 бойових зіткнень.
Аналітики DeepState підсумували зміни на фронті 18 січня. На жаль, ворог має успіх у районі шести населених пунктів.
Як і раніше, основний тиск Росія чинить у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Які зміни відбулися на фронті 18 січня
OSINT-аналітики з DeepState зазначають, що російські війська зуміли просунутись в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.
Усі перелічені населені пункти розташовані у Донецькій області. Саме там останнім часом ворог сконцентрував основні сили.
Актуальна лінія фронту за даними DeepState: дивіться на карті
Нагадаємо, за даними Генштабу, противник спрямував основний тиск на Покровськ. Зі 176 бойових зіткнень, 84 на Покровському напрямку. Противник також здійснив 4 ракетні та 22 авіаційні удари, використовуючи 6 ракет і 30 керованих авіабомб. Крім того, окупанти задіяли 817 дронів-камікадзе та провели понад 4300 артилерійських обстрілів.