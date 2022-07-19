ЗСУ завдали окупантам значних втрат: ситуація на основних напрямках фронту

Вже 146 днів українці протистоять російському повномасштабного вторгненню. Ворог продовжує гатити по мирних населених пунктах, проте українські воїни все ж завдають росіянам значних втрат.

Так, окупанти продовжують втрачати живу силу та техніку. ЗСУ успішно знищують склади боєприпасів ворога. Окрім цього, фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів, які у будь-який спосіб намагаються повернутися в росію.

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Що відбувається на різних напрямках

Ситуація на кордонах Півночі

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил білорусі немає. Проте закінчується ротація підрозділів, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону.

Натомість на Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині. Обстріл вороги вели з території росії.

росіяни нещадно обстрілюють прифронтові території

На Харківському напрямку ворог обстрілює з артилерії населені пункти в районах на північ, схід та південний схід від міста Харкова й завдав авіаційного удару поблизу Гусарівки.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

Також ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

Також окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль та завдали авіаударів неподалік Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде постійні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії й танків уздовж всієї лінії зіткнення.

Тим часом на полі бою росіяни не мають значних успіхів

Зараз ворог намагається просунутись в напрямках Сіверська та Бахмута та зосередив там усі сили. Також росіяни намагались вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки, проте зазнали невдачі та відійшли з втратами.



Також українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки, а також сіл Уди та Гусарівки. Ворогу нічого не залишалось, як відступити.

Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали, проте у напрямку Покровського росіяни таки мають частковий успіх й закріплюються на південній околиці села.



Тим часом на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив.

Ситуація у морі

Корабельне угрупування росіян в Акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує підтримувати ворожі наземні війська та блокувати північно-західну частину Чорного моря.

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у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.



