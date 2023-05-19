Ворог з'єднав Джарилгач з материковими землями та зазнає величезних втрат, – Генштаб

Протягом доби 19 травня окупанти завдали 6 ракетних та 51 авіаційного удару по українських містах. Також вони здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зруйнувавши цивільну інфраструктуру.

Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні. Також атака знищила житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

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Що відбувалося на різних напрямках

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби там відбулися 70 бойових зіткнень. Найзапекліші бої – за Бахмут та Мар'їнку.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявляють.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області. Протягом цієї доби також ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Блешня Чернігівської області,

Малушине на Сумщині,

Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки та Тополі на Харківщині.

На Куп'янському напрямку загарбники вели безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Також вони завдали авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали:

Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області,

Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби окупанти не проводили наступальних дій. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема:

Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області,

Верхньокам'янське і Спірне Донецької області.



Українські захисники продовжують боронити державу / Фото Генштабу ЗСУ

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також окупанти вели марні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.

Загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали:

Васюківка,

Оріхово-Василівка,

Григорівка,

Богданівка,

Бахмут,

Іванівське,

Часів Яр,

Предтечине,

Біла Гора,

Диліївка,

Дружба,

Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, але успіху не мали. Протягом доби вони завдали авіаудару в районі Авдіївки, а також здійснили артилерійські обстріли поблизу:

Новокалинового,

Бердичів,

Авдіївки,

Тоненького,

Первомайського,

Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки окупантів у районі міста Мар'їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби загарбники вели марні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас вони:

завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива,

здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Кізомис, а також обстріляли низку населених пунктів, зокрема:

Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області;

Золота Балка, Берислав, Степанівка та місто Херсон.



Сили оборони відбивають атаки окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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Росіяни з'єднали острів Джарилгач з материковою частиною

За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з'єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.

Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон,

– повідомили у Генштабі.

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Тому вони й далі обладнують цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Зокрема, в населеному пункті Голубівка Луганської області місцеву школу росіяни облаштували під військовий шпиталь. На лікування туди завезли близько 50 поранених загарбників.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала:

12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки,

4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом цієї доби українські воїни також знищили 3 крилаті ракети "Калібр", 16 іранських ударних БпЛА Shahed та 2 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

1 пункт управління,

6 районів зосередження озброєння та військової техніки,

2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,

6 станцій радіоелектронної боротьби противника.



ЗСУ завдають окупантам втрат / Фото Генштабу ЗСУ