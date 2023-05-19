Ворог з'єднав Джарилгач з материковими землями та зазнає величезних втрат, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Протягом доби 19 травня окупанти завдали 6 ракетних та 51 авіаційного удару по українських містах. Також вони здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зруйнувавши цивільну інфраструктуру.
Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні. Також атака знищила житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.
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Що відбувалося на різних напрямках
У Генштабі ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби там відбулися 70 бойових зіткнень. Найзапекліші бої – за Бахмут та Мар'їнку.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявляють.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області. Протягом цієї доби також ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:
- Блешня Чернігівської області,
- Малушине на Сумщині,
- Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки та Тополі на Харківщині.
На Куп'янському напрямку загарбники вели безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Також вони завдали авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали:
- Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області,
- Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку протягом доби окупанти не проводили наступальних дій. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема:
- Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області,
- Верхньокам'янське і Спірне Донецької області.
Українські захисники продовжують боронити державу / Фото Генштабу ЗСУ
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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також окупанти вели марні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.
Загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали:
- Васюківка,
- Оріхово-Василівка,
- Григорівка,
- Богданівка,
- Бахмут,
- Іванівське,
- Часів Яр,
- Предтечине,
- Біла Гора,
- Диліївка,
- Дружба,
- Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, але успіху не мали. Протягом доби вони завдали авіаудару в районі Авдіївки, а також здійснили артилерійські обстріли поблизу:
- Новокалинового,
- Бердичів,
- Авдіївки,
- Тоненького,
- Первомайського,
- Карлівки та Невельського Донецької області.
На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки окупантів у районі міста Мар'їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку протягом доби загарбники вели марні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас вони:
- завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива,
- здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Кізомис, а також обстріляли низку населених пунктів, зокрема:
- Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області;
- Золота Балка, Берислав, Степанівка та місто Херсон.
Сили оборони відбивають атаки окупантів / Фото Генштабу ЗСУ
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Росіяни з'єднали острів Джарилгач з материковою частиною
За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з'єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.
Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон,
– повідомили у Генштабі.
Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Тому вони й далі обладнують цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Зокрема, в населеному пункті Голубівка Луганської області місцеву школу росіяни облаштували під військовий шпиталь. На лікування туди завезли близько 50 поранених загарбників.
Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала:
- 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки,
- 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Протягом цієї доби українські воїни також знищили 3 крилаті ракети "Калібр", 16 іранських ударних БпЛА Shahed та 2 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.
Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 1 пункт управління,
- 6 районів зосередження озброєння та військової техніки,
- 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
- 6 станцій радіоелектронної боротьби противника.