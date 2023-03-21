Понад 120 відбитих атак та штурм Бахмута: карта бойових дій на 21 березня

Російські війська продовжують наступальні дії на Сході України, зосереджуючи свої сили на 5 напрямках. Найгарячіша ситуація надалі під Бахмутом.

Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація на різних напрямках фронту.

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Скільки ворожих атак відбили ЗСУ

Наразі окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Однак за минулу добу наші захисники відбили понад 120 атак терористів на зазначених напрямках.

Карта бойових дій 21 березня

Що відбувається на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 26 населених пунктів. Серед них – Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка, Попівка, Студенок та Тур’я Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка на Чернігівщині, а також Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка Харківської області.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 26 населених пунктів. Серед них – Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка, Попівка, Студенок та Тур’я Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка на Чернігівщині, а також Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Постраждали, зокрема, райони Куп’янська, Крохмального та Берестового Харківської області; Невського, Піщаного, Білогорівки та Діброви на Луганщині, а також Спірного, Торська та Новоселівки Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Постраждали, зокрема, райони Куп’янська, Крохмального та Берестового Харківської області; Невського, Піщаного, Білогорівки та Діброви на Луганщині, а також Спірного, Торська та Новоселівки Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського. На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії міста Бахмут. Водночас наші воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Північне. Обстріляні Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка, Нью-Йорк, Оріхово-Василівка, Привілля та Часів Яр Донецької області. Загалом від вогню окупантів постраждало 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Ситуація у Бахмуті: дивіться карту