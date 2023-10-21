Росія знову намагається атакувати Авдіївку, Роботине та Кліщіївку: карта бойових дій 21 жовтня
21 жовтня 2023, 08:28Читать новость на русском
Російський ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Однак українські захисники роблять все, щоб відігнати противника з нашої землі.
Протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Головне про ситуацію на фронті та як змінилась динаміка бойових дій – розповідає 24 Канал.
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Головне про ситуацію на усіх напрямкахНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах.На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій у районі Невельського Луганської області.На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога у районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників у районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.
Карта бойових дій 21 жовтня