Росія знову намагається атакувати Авдіївку, Роботине та Кліщіївку: карта бойових дій 21 жовтня

Російський ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Однак українські захисники роблять все, щоб відігнати противника з нашої землі.

Протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Головне про ситуацію на фронті та як змінилась динаміка бойових дій – розповідає 24 Канал.

Важливо ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області, – ISW

Головне про ситуацію на усіх напрямках

Карта бойових дій 21 жовтня

оперативна обстановка залишається без змін.ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах.українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.Сили оборони не допустили втрат позицій у районі Невельського Луганської області.українські воїни відбили всі атаки ворога у районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.українські воїни відбили атаки загарбників у районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.