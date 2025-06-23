107 атак за добу, на Покровському напрямку найпекельніше: зведення Генштабу за 22 червня

Сили оборони продовжують протистояти російській навалі. За добу 22 червня на фронті було зафіксовано 107 бойових зіткнень.

Росія здійснила 3 ракетні та 50 авіаційних ударів, застосувавши 9 ракет та скинувши 60 КАБів. Також окупанти застосували 1 099 дронів-камікадзе, здійснив 4 439 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті