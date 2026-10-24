Росіяни тиснуть біля Харкова та Оріхова, а ЗСУ просунулися на Донеччині: огляд фронту від ISW

Російські війська 22 та 23 жовтня продовжували наступальні операції на кількох ділянках фронту, однак на більшості напрямків не досягли підтверджених просувань. Окупанти намагалися інфільтруватися поблизу Харкова, Добропілля та Оріхова.

Водночас українські захисники контратакували на Гуляйпільському напрямку та просунулися в районі Костянтинівки. Про це йдеться в оцінці Інституту вивчення війни (ISW) за 23 жовтня.

Яка ситуація на фронті?

Харківська область

Росія прагне відтіснити українські війська від міжнародного кордону, створити буферну зону поблизу Бєлгородської області та наблизитися до Харкова.

Російські військові нещодавно намагалися проникнути на північний схід і північний захід від Харкова. Українські сили завдали ударів по ворожих позиціях на південний схід від Хрипунів та на південь від Нової Козачої. Геолокаційні відеозаписи цих ударів опублікували 20 та 22 жовтня відповідно.

На напрямку Великого Бурлука російські війська 22 та 23 жовтня продовжували наступальні дії на північний схід від населеного пункту, але не просунулися вперед.

Лиманський напрямок

Росія намагається захопити Лиман і форсувати Сіверський Донець, щоб охопити український фортечний пояс із північного заходу. Ці завдання ISW пов'язує з діями підрозділів 25-ї загальновійськової армії та Західного угруповання військ Росії.

22 та 23 жовтня окупанти продовжували наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися вперед. Водночас російський військовий блогер 23 жовтня стверджував, що окупанти розвивають наступ із Ямполя в напрямку Озерного та Діброви.

Слов'янський напрямок

Російські війська продовжили обмежені наступальні операції на схід від Слов'янська 23 жовтня. Їхня заявлена мета – просуватися в напрямку Слов'янська, Краматорська та Дружківки зі сходу.

На тлі російських ударів по цивільній і житловій інфраструктурі голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 22 жовтня наказав провести обов'язкову евакуацію всіх сімей із дітьми з громад Краматорська та Слов'янська.

Костянтинівський напрямок

Українські військові нещодавно просунулися на захід від Костянтинівки. За геолокаційними відеозаписами, опублікованими 22 жовтня, ЗСУ зайняли нові позиції в північній частині Софіївки.

Водночас Росія намагається наступати на Костянтинівку та Дружківку з півдня і південного заходу. ISW пов'язує ці зусилля з діями підрозділів 8-ї загальновійськової армії та Південного угруповання військ Росії.

Добропільський напрямок

Російські військові нещодавно проникли на південь Добропілля. Водночас окупанти поширюють відео, які можуть бути створені або змінені за допомогою штучного інтелекту, щоб перебільшити успіхи окупантів. Зокрема, 23 жовтня одне з російських джерел опублікувало відео, на якому нібито видно підняття російських прапорів у Веселому Полі – на північ від Добропілля.

Цей запис міг бути згенерований або змінений штучним інтелектом. Веселе Поле розташоване приблизно за 12 кілометрів від найдальшої оціненої межі просування російських військ у цьому районі.

Запорізький напрямок

На Гуляйпільському напрямку російські війська 22 та 23 жовтня продовжували наступальні операції, але не просунулися вперед. ЗСУ контратакували в цьому районі.

На захід від Оріхова росіяни також намагалися інфільтруватися. Українські військові завдали ударів по російських позиціях у східному Степногірську. Водночас російський військовий блогер 23 жовтня заявив про нібито просування окупантів на південь від Лук'янівського, на захід від Оріхова. Незалежного підтвердження цього просування немає.

Окремо українські сили продовжували завдавати ударів по російських операторах безпілотників на окупованій частині Запорізької області. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч проти 23 жовтня українські військові уразили скупчення особового складу російського Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" поблизу Кам'янки. Ця ціль розташовувалася приблизно за 31 кілометр від лінії фронту.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, після операції "Вівальді" російські війська тимчасово відмовилися від планів штурмувати Слов’янськ і Краматорськ у лоб. Наразі основні зусилля противника зосереджені на напрямку Добропілля, однак у майбутньому ворог може повернутися до попереднього задуму.