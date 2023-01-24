Переповнені росіянами лікарні, мобілізація у Криму і багато збитих "пташок": головне з Генштабу

Протягом доби 24 січня російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також, вони здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні. Окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат.

На Лиманському та Авдіївському напрямках росіяни вели безрезультатні наступальні дії – усі ворожі атаки відбили. Своєю чергою, на Куп'янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках вони обороняються.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має змін. Наступальних угруповань окупантів не фіксують.

Росіяни не припиняють обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема:

Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області;

Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області;

Басове, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

На Куп'янському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог атакував населені пункти Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір'я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни продовжують атакувати цивільне населення. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.



Українські воїни відбивають атаки ворога / Фото Генштабу ЗСУ

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У Криму триває мобілізація

У тимчасово окупованому Криму Росія продовжує заходи прихованої мобілізації українців. Зокрема, у Севастополі з 20 січня російським військовим комісаріатам визначили завдання поповнити втрати загарбників місцевими цивільними з підрозділів чорноморського флоту.

Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми, де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення,

– повідомили у Генштабі.

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях із Силами оборони України.

Понад 450 поранених загарбників лікують в міській лікарні окупованого Дніпрорудного Запорізької області.

Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області.



Захисники завдають окупантам втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Втрати ворога

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала:

8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян,

3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи зенітно-ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ за 30 хвилин знищили 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області.

Окрім цього, в районі Бахмута українські захисники збили російський Су-25. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 8 районів зосередження окупантів.



Бійці Сил оборони захищають державу / Фото Генштабу ЗСУ