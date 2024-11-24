На фронті за день було понад 220 атак, більшість – на Покровському напрямку, – Генштаб
24 листопада 2024, 00:46Читать новость на русском
На фронті ЗСУ за суботу, 23 листопада, відбили 224 атаки ворога. Найбільша кількість штурмів відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.
Противник також завдав 37 авіаційних ударів, понад 270 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад дві тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Як змінилася ситуація на фронті за добу
У Генеральному штабі розповіли про такі зміни на фронті за день за напрямками:
- На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Одинадцять атак в районах Вовчанська та Тихого відбили українські воїни, ще дві – тривають.
- На Куп'янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.
- На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував, намагаючись просунутися в напрямку Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів. До того ж ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по населеному пункту Твердохлібове.
- На Сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили один ворожий штурм.
- На Краматорському напрямку, завдаючи по населеному пункту Часів Яр авіаційних ударів некерованими ракетами, противник здійснив три штурми позицій наших захисників. Активність окупантів проявлялася в районах Ступочок та Часового Яру, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.
- На Торецькому напрямку, завдаючи авіаударів по Торецьку, Нелипівці, Катеринівці та Іванопіллю ворог двічі намагався вклинитися в нашу оборону в районі населеного пункту Торецьк.
- Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 55 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Загалом, 49 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще шість боєзіткнень тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони.
- На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки. Противник завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах Дачного, Романівки та Улаклів.
- На Времівському напрямку відбулося двадцять п'ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.
- На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.
- На Оріхівському напрямку населені пункти Темирівка та Зелене Поле зазнали бомбардувань шістьма керованими авіаційними бомбами.
- На Придніпровському напрямку наші воїни п'ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.