Російські війська продовжують намагатися захопити фортечний пояс у Донецькій області, наступаючи з кількох напрямків. Водночас ЗСУ проводять контратаки та мають просування на окремих ділянках фронту, зокрема поблизу Добропілля, Новопавлівки й Олександрівки.

Про ситуацію на фронті повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Лиманський напрямок

Російські війська продовжували наступати на Лиманському напрямку 25 – 27 листопада. Однак просунутися їм не вдалося, оскільки українські захисники проводили контратаки на північний схід від Лимана.

Російські підрозділи намагаються захопити Лиман і форсувати Сіверський Донець, щоб підтримати ширше оточення українського фортечного поясу.

Краматорський напрямок

На схід від фортечного поясу російські війська намагаються просуватися в напрямку Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Окупанти також атакують українські наземні шляхи сполучення. За твердженнями російських військових блогерів, 26 листопада російська авіація завдала ударів плануючими бомбами по дорозі Т-0510 Краматорськ – Олександрівка та мосту через річку Краматорське в Михайлівці, який, за їхніми словами, був зруйнований.

Костянтинівський напрямок

У районі Костянтинівки та Дружківки тривають бойові дії. Російські війська здійснили інфільтраційну місію на північ від Костянтинівки.

Водночас геолокаційні відеозаписи свідчать, що українські сили утримують позиції в північній та східній частинах міста, а також на його північній околиці. ЗСУ завдають ударів по російських позиціях у цих районах.

Добропільський напрямок

На південний захід від фортечного поясу українські війська нещодавно просунулися на південь від Добропілля. Зокрема, геолокаційні відеозаписи підтверджують просування українських сил на схід від Чернігівки. Російське командування прагне використати район Добропілля та Покровська для широкого оточення українських позицій.

Новопавлівський та Олександрівський напрямки

На південному заході Донецької області українські війська також мають успіхи. Зокрема, вони просунулися вздовж північного берега річки Солона на північний схід від Новопавлівки. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, українські сили зачистили цю ділянку між Біляківкою та Новомиколаївкою.

Також ЗСУ просунулися на південний схід від Новопавлівки та на північний схід від Дачного. Частину позицій поблизу Дачного українські військові утримують, продовжуючи оскаржувати російський контроль над населеним пунктом.

На Олександрівському напрямку ЗСУ просунулися на схід від Перебудови та північний захід від Скудного. За даними Машовця, українські війська також звільнили Бурлатське та просунулися на шість кілометрів від Великої Новосілки.

Ці дії важливі для порушення російської логістики, зокрема постачання підрозділів Східного угруповання військ, які діють у Запорізькій області.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, російські війська продовжують наступальні спроби на фронті, однак зимові погодні умови суттєво ускладнюють їхні штурми. Командир 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" майор Володимир Назаренко в ефірі 24 Каналу розповів, що окупантам стало важче маскуватися та непомітно наближатися до українських позицій. Відсутність рослинності й складні побутові умови роблять пересування ворожої піхоти помітним здалеку.