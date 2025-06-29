104 атаки за 29 червня, більшість на Покровському і Лиманському напрямках: зведення Генштабу

Сили оборони продовжують протистояти російській навалі на фронті. За добу 29 червня на фронті було зафіксовано 104 бойових зіткнення.

Ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів із використанням 57 ракет та 56 КАБів. Він також здійснив 1 269 уражень дронами-камікадзе та 4 176 артобстрілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті