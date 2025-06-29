29 червня, 23:57
104 атаки за 29 червня, більшість на Покровському і Лиманському напрямках: зведення Генштабу
Основні тези
- За добу 29 червня на фронті зафіксовано 104 бойових зіткнення, більшість на Покровському і Лиманському напрямках.
- Російські сили завдали одного ракетного та 34 авіаційних ударів, здійснили 1 269 уражень дронами-камікадзе та 4 176 артобстрілів.
Сили оборони продовжують протистояти російській навалі на фронті. За добу 29 червня на фронті було зафіксовано 104 бойових зіткнення.
Ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів із використанням 57 ракет та 56 КАБів. Він також здійснив 1 269 уражень дронами-камікадзе та 4 176 артобстрілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також "Викосили" ворожу мотогрупу: воїни ГУР влаштували засідку на окупантів – епічне відео
Яка ситуація на фронті
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 12 штурмових дій росіян, ще 3 боєзіткнення станом на 22:00 тривали досі.
- На Південно-Слобожанському напрямку наші захисники відбили 3 атаки поблизу Вовчанська, ще 2 бої тривали.
- 5 разів ворог намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у напрямках Петропавлівки, Куп'янська та Піщаного на Куп'янському напрямку.
- На Лиманському напрямку Росія атакувала 19 разів поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське у Серебрянському лісництві та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. Досі тривали 3 боєзіткнення.
- Сили оборони відбили 4 атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки на Сіверському напрямку.
- На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 2 російські спроби просунутися вперед біля Часового Яру.
- Росія 6 разів намагалася вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку біля Дачного, Торецька, Яблунівки, 1 боєзіткнення ще тривало.
- На Покровському напрямку ворог здійснив 28 штурмових та наступальних дій біля населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.
- На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 8 атак Росії біля населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль, ще 3 боєзіткнення продовжувалися.
- На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбивають 2 наступальні дії російської армії біля Малинівки.
- На Оріхівському напрямку зафіксовано 3 бойові зіткнення біля населеного пункту Кам'янське, один бій ще тривав.
- На Придніпровському напрямку протягом дня було 5 боєзіткнень.