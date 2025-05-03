180 боєзіткнень за добу, на Покровському напрямку – досі пекло: зведення Генштабу за 3 травня
- ЗСУ відбили 180 атак російських військ на різних напрямках.
- На Покровському напрямку зафіксовано 68 штурмових дій, 15 із них досі тривають.
ЗСУ роблять усе, аби зірвати Росії плани наступу та виснажити їхній бойовий потенціал. На жаль, інтенсивність боїв на фронті не зменшується – з початку доби 3 травня зафіксовано 180 бойових зіткнень.
За день росіяни завдали 2 ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням 2 ракет та 98 КАБів, а також 1132 удари дронами-камікадзе. Окрім того, вони здійснили понад 4500 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті станом на вечір 3 травня
- На Харківському напрямку ЗСУ відбили 3 російські штурми біля Вовчанська, станом на вечір ще одне боєзіткнення триває.
- Росія 5 разів атакувала укріплення Сил оборони на Куп'янському напрямку біля Загризового та у напрямках Новоосинового і Глушківки.
- На Лиманському напрямку ворожа армія 12 разів штурмувала позиції ЗСУ біля населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.
- Сили оборони відбили 6 атак окупантів біля Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори на Краматорському напрямку.
- На Торецькому напрямку загарбники 4 рази штурмували українські позиції біля Торецька, Кримського і Диліївки. Наразі триває одне боєзіткнення.
На Покровському напрямку Росія здійснила 68 штурмових та наступальних дій біля населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки. Станом на вечір бої не вщухають на 15 локаціях. Окупанти завдали ударів КАБами по населеному пункту Шевченко Перше.
За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 36 та поранили 39 окупантів на даному напрямку; знищили автомобіль, два мотоцикли, два БпЛА противника,
– кажуть у Генштабі.
- На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 56 атак на позиції ЗСУ і намагалися просунутися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря. Наразі ще триває 9 боєзіткнень. Під авіаударами були Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха, Темирівка, Новодарівка. Окупанти зазнають значних втрат.
- На Гуляйпільському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці та Гуляйполю.
- На Оріхівському напрямку відбулося 2 боєзіткнення біля Новоданилівки та Кам'янського. Під авіаударом була Новоандріївка.
- На Придніпровському напрямку Росія один раз намагалася наблизитися до українських позицій і отримав відсіч.
- ЗСУ на Курському напрямку відбили 23 атаки російської армії. Ворог завдав 4 авіаційні удари, застосувавши 7 КАБів, також здійснив 233 обстріли, з яких 10 – із РСЗВ.
- На інших напрямках суттєвих змін немає.