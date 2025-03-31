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24 Канал Новини України Росія просунулася на Торецькому та Покровському напрямках: звіт та карти ISW 30 березня
31 березня, 01:57
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Росія просунулася на Торецькому та Покровському напрямках: звіт та карти ISW 30 березня

Софія Рожик
Основні тези
  • Російські війська просунулися на Торецькому напрямку, маючи успіх на північ від Торецька та в центрі міста.
  • На Покровському напрямку росіяни просунулися біля Шевченка та в Успенівці.

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 30 березня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

На жаль, окупантам вдалося просунутися на деяких напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті 

  • 30 березня Росія наступала у Курській та на півночі Сумської областей. Підтверджених просувань немає.
  • 29 березня окупанти продовжили наступ у північно-західній частині Бєлгородської області, але також не зробили жодного підтвердженого просування.
  • Ворог продовжував наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунувся.
  • Російські окупанти наступали й на Куп'янському напрямку біля Кам'янки, Радківки, Петропавлівки, Піщаного, Борової, Богуславки, Загризового, Надії і Копанків. Підтверджених просувань немає.
  • 30 березня загарбники штурмували на Лиманському напрямку в районі Ольгівки, Ямполівки, Колодязів, Нового, Катеринівки, Новомихайлівки, Торського та Серебрянського лісництва, але не просунулися.
  • Наступальні дії велися й на Сіверському напрямку біля Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Переїзного.
  • Російські війська намагалися штурмувати Часівярський напрямок, а саме біля самого Часового Яру, у бік Майського, біля Ступочок, Предтечиного, Курдюмівки, на Білу Гору та Олександро-Шультине. Підтверджених просувань немає.
  • Окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 30 березня, вказують, що Росія мала успіх на північ від Торецька та в центрі самого міста. Штурми також тривали в районі Кримського, Диліївки, Пантелеймонівки і Олександрополя.

Ситуація на фронті / Карти ISW

 

 

  • Російські війська просунулися на Покровському напрямку біля Шевченка та в Успенівці. Вони наступали також в районі Єлизаветівки, Водяного Другого, Новоторецького, Променя, Миролюбівки, Калинового, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Новоукраїнки, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Новоолександрівки, Срібного, Звірового, Котлярівки, Малинівки.
  • 30 березня окупаційні війська продовжували наступ на Курахівському напрямку в районі Костянтинополя, Богданівки, Олексіївки, Андріївки, у напрямку Розлива, але підтвердженого просування не зробили.
  • Ворог просувався у Великоновосілківському напрямку біля Веселого, Скудного, Привільного, Новосілки, у напрямку Вільного Поля та Новопілля, але безуспішно.
  • Загарбницька армія продовжувала наступальні операції на заході Запорізької області біля Кам'янського, Степового, Лобкового, Малих Щербаків і Щербаків.
  • Велися обмежені наступальні дії й на Херсонському напрямку в напрямку Придніпровського та Садового, але окупанти не просунулися.