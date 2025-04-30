30 квітня, 06:42
Ворог просунувся на кількох напрямках, ЗСУ мали успіх біля Торецька: огляд фронту від ISW
Основні тези
- Ворожі окупаційні сили продовжують наступальні операції на різних напрямках, але не всюди мають прогрес.
- ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, тоді як російські війська просунулися на Покровському та Курахівському напрямках.
Ворожі окупаційні сили продовжують наступати на фронті, намагаючись вибити ЗСУ із позицій. Подекуди окупанти мають частковий успіх у просуваннях на лінії бойового зіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.
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Яка ситуація на фронті
- Станом на 29 квітня тривають бої у Курській області. Російські війська продовжують спроби витіснити Сили оборони з їхніх позицій.
- Російські війська нещодавно просунулися в Бєлгородській області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 квітня, свідчать про те, що окупанти просунулися в полях на захід від Демидівки.
- Ворожі сили просунулися на півночі Сумської області. Відповідно до геолокаційних відеозаписів, опублікованих 29 квітня, російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Центральної у північній частині Біловод (на північний схід від міста Суми).
- Війська Росії продовжили наступальні операції на Харківському напрямку, але не просунулися вперед.
- Армія країни-агресора продовжила наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Російські війська 28 і 29 квітня обмежили продовження наступальних операцій на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
Яка ситуація на фронті станом на 30 квітня / Карти ISW
- Ворог продовжив наступальні операції на Лиманському напрямку, на Сіверському напрямку, біля Часового Яру, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Збройні Сили України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 квітня, свідчать про те, що українські війська просунулися вздовж вулиці Центральної на півдні Щербинівки (на захід від Торецька).
- Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 квітня, свідчать про те, що загарбники просунулися вздовж залізничної колії на захід від Шевченка (на південь від Покровська).
- Ворожа армія продовжила наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Окупаційні сили просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 та 29 квітня, свідчать про те, що російські війська просунулися вздовж автомагістралі H-15 Курахове – місто Запоріжжя (на південний захід від Костянтинополя), на захід від Костянтинополя, а також на північ і північний захід від Розлива (на південний захід від Курахового).
- Росіяни просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні відеозаписи 20 квітня свідчать про те, що окупаційні війська просунулися в північній частині Вільного Поля.
- Армія противника продовжила наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Війська країни-агресорки продовжували наземні атаки на Херсонському напрямку 28 та 29 квітня, але не досягли підтвердженого прогресу.