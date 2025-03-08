Найскладніша ситуація на Курщині, 13 боїв досі тривають: зведення Генштабу 8 березня

ЗСУ продовжують давати гідну відсіч росіянам на фронті. Загалом від початку доби 8 березня відбулося 150 бойових зіткнень.

Ворог атакував 1 317 дронами-камікадзе, а також тричі атакував ракетами, здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 71 КАБа та приблизно 5 000 обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб. Дивіться також Десантники показали, як знищують окупантів, що проникають у Суджу газопроводом Яка ситуація на фронті ЗСУ на Харківському напрямку за добу відбили 5 атак біля Вовчанська та Петро-Іванівки. Росія завдала авіаударів біля населених пунктів Довжик та Козача Лопань.

за добу відбили 5 атак біля Вовчанська та Петро-Іванівки. Росія завдала авіаударів біля населених пунктів Довжик та Козача Лопань. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 11 штурмів поблизу Кіндрашівки, Лозової, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

наші воїни відбили 11 штурмів поблизу Кіндрашівки, Лозової, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового. 8 березня на Лиманському напрямку росіяни 23 рази атакували позиції ЗСУ біля Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини. Досі тривають 8 боєзіткнень.

росіяни 23 рази атакували позиції ЗСУ біля Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини. Досі тривають 8 боєзіткнень. На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 2 бойові зіткнення біля Часового Яру та Білої Гори.

наразі зафіксовано 2 бойові зіткнення біля Часового Яру та Білої Гори. 19 разів загарбники атакували позиції України на Торецькому напрямку. Найбільше вони наступали біля Дружби та Торецька. Дотепер тривають 4 боєзіткнення.

Найбільше вони наступали біля Дружби та Торецька. Дотепер тривають 4 боєзіткнення. Від початку доби на Покровському напрямку було зафіксовано 25 російських спроб прорвати оборону ЗСУ біля населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли. Досі тривають 4 боєзіткнення.

було зафіксовано 25 російських спроб прорвати оборону ЗСУ біля населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли. Досі тривають 4 боєзіткнення. На Новопавлівському напрямку Росія 6 разів атакувала біля Костянтинополя та Бурлацького, 5 атак уже відбито.

Росія 6 разів атакувала біля Костянтинополя та Бурлацького, 5 атак уже відбито. На Гуляйпільському напрямку противник здійснив 3 атаки в напрямках Сторожового та Чарівного. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Воскресенці, Новополю та Залізничному.

противник здійснив 3 атаки в напрямках Сторожового та Чарівного. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Воскресенці, Новополю та Залізничному. На Оріхівському напрямку ЗСУ вже відбили 2 ворожі штурми біля населених пунктів П'ятихатки, Степове та Щербаки. Дотепер тривають ще 5 боєзіткнень.

ЗСУ вже відбили 2 ворожі штурми біля населених пунктів П'ятихатки, Степове та Щербаки. Дотепер тривають ще 5 боєзіткнень. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили авіаційний удар по населеному пункту Козацьке та 2 ракетні удари поблизу населених пунктів Новоселівка і Біла Криниця.

окупанти здійснили авіаційний удар по населеному пункту Козацьке та 2 ракетні удари поблизу населених пунктів Новоселівка і Біла Криниця. На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

ворог наступальних дій не проводив. В операційній зоні на Курщині ЗСУ за добу відбили 30 атак. Ще 13 зіткнень тривають. Також росіяни завдали 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб та здійснив 500 артилерійських обстрілів позицій української армії та населених пунктів, 49 із них – із РСЗВ.

ЗСУ за добу відбили 30 атак. Ще 13 зіткнень тривають. Також росіяни завдали 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб та здійснив 500 артилерійських обстрілів позицій української армії та населених пунктів, 49 із них – із РСЗВ. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.