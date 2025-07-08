І Росія, й Україна мають просування на фронті: огляд та карти ISW за 8 липня

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 7 – 8 липня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Росія має кілька просувань, але ЗСУ також мають успіхи на одному із напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Дивіться також Понад 180 боєзіткнень, інтенсивність не зменшується: карта фронту 9 липня Яка ситуація на фронті 7 та 8 липня російські війська атакували у Курській області .

. ЗСУ нещодавно просунулися на півночі Сумської області . Росіяни також продовжували свої атаки на цьому напрямку.

. Росіяни також продовжували свої атаки на цьому напрямку. Ворожі війська продовжили наступальні операції й на півночі Харківської області , але не просунулися там. Атаки здійснювалися у напрямку Липців, поблизу Вовчанська та Зеленого, а також вздовж міжнародного кордону в напрямку Дегтярного 7 та 8 липня.

, але не просунулися там. Атаки здійснювалися у напрямку Липців, поблизу Вовчанська та Зеленого, а також вздовж міжнародного кордону в напрямку Дегтярного 7 та 8 липня. 8 липня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , підтвердженого просування немає. Вони атакували поблизу Красного Першого, Кам'янки, Голубівки, у напрямку Нововасилівки, Кутьківки, Амбарного, Лозової Другої, поблизу Мирного, Соболівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Глушківки.

, підтвердженого просування немає. Вони атакували поблизу Красного Першого, Кам'янки, Голубівки, у напрямку Нововасилівки, Кутьківки, Амбарного, Лозової Другої, поблизу Мирного, Соболівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Глушківки. Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку населеного пункту Борова поблизу Загризового та Ольгівки. Вони не просунулися вперед.

поблизу Загризового та Ольгівки. Вони не просунулися вперед. 8 липня окупанти продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку у напрямку Шандриголового, поблизу Карпівки, Рідкодуба, Глущенкового, Зеленої Долини, Нового Миру, Торського та у Серебрянському лісництві. Також російські війська атакували на північний захід від Лимана. Підтвердженого просування немає.

у напрямку Шандриголового, поблизу Карпівки, Рідкодуба, Глущенкового, Зеленої Долини, Нового Миру, Торського та у Серебрянському лісництві. Також російські війська атакували на північний захід від Лимана. Підтвердженого просування немає. Росія продовжила наступальні операції на Сіверському напрямку поблизу Григорівки, Серебрянки та Виїмки, але не просунулася.

поблизу Григорівки, Серебрянки та Виїмки, але не просунулася. Російські війська нещодавно просунулися на Часовоярському напрямку на схід від Білої Гори. Вони провели наступальні операції поблизу самого Часів Яру, у напрямку Маркового, Миколаївки, поблизу Ступочок, Білої Гори та Предтечиного 7 та 8 липня.

на схід від Білої Гори. Вони провели наступальні операції поблизу самого Часів Яру, у напрямку Маркового, Миколаївки, поблизу Ступочок, Білої Гори та Предтечиного 7 та 8 липня. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри за 7 липня свідчать, що ворог мав незначні успіхи на північний захід від Диліївки. Окрім того, російські війська провели наступальні операції поблизу самого Торецька, Яблунівки, Олександро-Калиново, Полтавки та Попового Яру, а також у напрямку Катеринівки та Плещіївки. Ситуація на фронті / Карти ISW Загарбники також продовжили наступ на Покровському напрямку поблизу самого Покровська, Мирного, Малинівки, Разиного, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Шевченка, Новоукраїнки та Звірового, Удачного, але безрезультатно.

поблизу самого Покровська, Мирного, Малинівки, Разиного, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Шевченка, Новоукраїнки та Звірового, Удачного, але безрезультатно. Росія продовжила наступ й на Новопавлівському напрямку на саму Новопавлівку, поблизу Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Горіхового, Олексіївки, Зеленого Кута, Запоріжжя, Піддубного, Ялти, Комара, Федорівки, Мирного, Андріївки-Клевцового та Воскресенки. Просування немає.

на саму Новопавлівку, поблизу Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Горіхового, Олексіївки, Зеленого Кута, Запоріжжя, Піддубного, Ялти, Комара, Федорівки, Мирного, Андріївки-Клевцового та Воскресенки. Просування немає. Окупанти наступали й на Великоновосілківському напрямку поблизу Шевченка, Вільного Поля, Новосілки, Зеленого Поля та Новополя, але не просунулися вперед.

поблизу Шевченка, Вільного Поля, Новосілки, Зеленого Поля та Новополя, але не просунулися вперед. Ворог продовжив обмежені наступи на Гуляйпільському напрямку, але також не просунувся. Він атакував, зокрема, поблизу Малинівки 7 та 8 липня.

7 та 8 липня російські війська атакували на Оріхівському напрямку у напрямку Малої Токмачки та поблизу Щербаків, Степового та Кам'янського.

у напрямку Малої Токмачки та поблизу Щербаків, Степового та Кам'янського. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 8 липня.