"Бійці вмотивовані повертати своє": артилеристи "Азову" розповіли про бої біля Нью-Йорка

Поблизу Нью-Йорка у Донецькій області тривають важкі бої. Українські оборонці вмотивовані повертати своє, але ситуація зараз важка, кажуть у "Азові". Вони також закликали підтримувати ініціативи з повернення бійців з російського полону.

Бійці "Азову" нагадали про їхніх побратимів, які все ще перебувають у полоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Український свідок".

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Як тривають бої під Нью-Йорком

У вересні з’явилася інформація про окупацію російськими військами міста Нью-Йорк у Донецькій області. Журналісти побували на передових позиціях українських артилеристів із 12 бригади Національної гвардії України "Азов".

У своїй роботі вони використовують американську гаубицю М101 ще 1943 року випуску. Попри поважний вік, вона залишається ефективною.

Як розповів командир гармати із позивним "Вернер", їхнє головне завдання – удари по піхоті противника та прикриття українських позицій. Він зазначає, що на цьому напрямку ворог формує бригади з жителів тимчасово окупованих територій.

Артилерист "Азову" / Фото "Українського свідка"

"Вернер" визнає, що окупаційних військ там дуже багато, вони активно намагаються прорватися. Крім того, росіяни постійно обстрілюють тилові міста КАБами.

Заряджаючий гармати з позивним "Мел" підтверджує, що ворог адаптується, масово застосовуючи живу силу. Росія набирає особовий склад з бідних регіонів і мотивує їх перш за все грошима.

Чому важливо говорити про бійців у російському полоні

"Мел" також згадав про своїх побратимів, які залишаються в російському полоні. Він закликає громадськість дати розголос цьому, аби повертати їх додому.

Наші бійці вмотивовані повернути своє. Проблема у тому, що люди не хочуть чути правду, вони знаходяться у своєму вакуумі,

– вважає він.

Він вважає, що ситуація в країні вже дає привід взяти до рук зброю та піти її захищати. А піти на акцію, щоб нагадати про полонених ще легше, і це також дуже важливо, адже ті хлопці готові віддати життя, аби захистити Україну, зазначає боєць.

Важкі бої біля Нью-Йорка тривають / Фото "Українського свідка"

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу начальник центру комплектування "Азову" Юрій "Мілан" Гаврилишин відповів, як потрапити до лав бригади. Насамперед відбувається співбесіда, "Азов" має доволі високі стандарти до кандидатів.

До них в жодному разі не можуть потрапити люди з алкогольною чи наркотичною залежністю, а також ті, хто був помічений у якійсь проросійській діяльності.