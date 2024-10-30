Гвардійці бригади "Червона калина" знищили групу російських штурмовиків: ефектні кадри

На Покровському напрямку гвардійці бригади "Червона калина" зупинили атаку росіян. Штурмову групу ворога було знищено.

Українські оборонці втримали позицію, яку атакували росіяни. Ворожих штурмовиків знищено, повідомляє МВС України.

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Як українські оборонці відбивали атаку російських штурмовиків

Українські військові утримали одну з позицій на Покровському напрямку, на яку ворог намагався наступати. Окупанти розраховували на раптову атаку, але їхній план не вдався.

Завдяки злагодженим діям, гвардійці підпустили супротивника достатньо близько й координовано застосували всі засоби ураження.

Результат: позицію втримано, ворог знищений, завдання виконано,

– наголосили у відомстві.

Гвардійці "Червоної калини" відбивають атаку російських штурмовиків: дивіться відео

Нагадаємо, саме на Покровському напрямку наразі найскладніша ситуація. Там наразі спостерігається найбільше просування росіян. За інформацією AFP, з початку жовтня окупанти розширили свої завоювання на 478 квадратних кілометрів, більша частина з яких розташована в районі Донецька.