У Часовому Ярі та Торецьку йдуть міські бої, ситуація динамічна, – ЗСУ

Ситуація на фронті залишається непростою. Зокрема, на кількох напрямках точаться важкі бої, росіяни хочуть захопити території.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що у Часовому Ярі та Торецьку йдуть міські бої. Про це пише 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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У Торецьку ситуація динамічна

Речник пояснив, що в Торецьку ситуація постійно змінюється. Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій.

І там, і там йдуть активні міські бої,

– зауважив Трегубов.

Потім він уточнив, що мовиться про міську забудову.

У Генштабі зазначали, що за минулу добу на Торецькому напрямку ворог 7 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк і Щербинівка.

Ситуація в Часовому Ярі

У Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть уздовж каналу Сіверський Донець – Донбас, який перерізає місто.

І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не досягають,

– зазначив речник.

Ситуація динамічна також і в Часовому Ярі.