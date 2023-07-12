План зазнав фіаско: Череватий назвав головний виклик для росіян наразі

Окупанти накопичують більш-менш професійні підрозділи, які у них ще залишилися з початку повномасштабного вторгнення, на Лимано-Куп'янському напрямку. Але ситуація повністю контрольована.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку перебувають і десантні, і мотострілецькі підрозділи загарбників.

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Це угруповання можна вважати більш-менш професійним. Його основу складають підрозділи з регулярної російської армії.

Окупанти маневрують силами та засобами. Намагаються десь вибудувати оборону, як на Бахмутському напрямку, десь хочуть контратакувати та перехопити ініціативу як на Лимано-Куп'янському напрямку,

– зауважив Череватий.

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Плани окупантів зазнали фіаско

Як наголосив Череватий, окупанти планували здійснити великий наступ на фронті упродовж зими – на початку весни 2023 року. Однак абсолютно нічого не вдалося. Все через значні втрати в особовому складі упродовж повномасштабної війни

Навіть більш-менш професійні підрозділи російських окупантів мають значну кількість мобілізованих, які погано навчені та слабо екіпіровані. Мотивація у таких "військових" теж на низькому рівні.

Це можна побачити з полонених, яких захоплюють на фронті, з різних підрозділів – і з регулярного війська, і з так званих приватних військових компаній. Головний елемент – кримінал або людина, яка пов'язана з ним. Там чіткий портрет. Людина, яка живе в поганих умовах, погано харчується, погано вмотивана тощо,

– розповів Череватий.

Втрати російської армії: коротко