Росія нав’язала нам позиційну війну, – Жданов пояснив, чому ЗСУ сповільнили контрнаступ
Після вдалого контрнаступу на Харківщині та потужного звільнення Херсона ми чекали на продовження таких дій. Однак просування ЗСУ дещо зупинилося.
Річ у тім, що за допомогою мобілізації Росії вдалося частково перевести кількість у якість. Наразі вона в певному сенсі перехопила ініціативу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Жданов.
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Натовп дуже великий
Жданов пояснив, що росіяни нав'язали нам позиційну війну – вони постійно атакують, а ми маємо оборонятися. І тому, зокрема, ми змушені витрачати свої резерви.
Контрнаступальна операція відкладається, тому що нам потрібно завершити оборонну операцію. При цьому ми максимально виснажуємо противника, завдаючи йому потужного вогневого ураження,
– зауважив Жданов.
Сьогодні ми створили такий конвеєр для російської армії, додає він, що військовим держави-агресорки дуже складно накопичувати резерви – все йде на поповнення втрат.
Військовий експерт наголошує, що дуже важливо якісно проводити оборонну операцію. Головне завдання:
- втримувати рубежі, навіть дещо поступаючись територіями;
- завдавати максимального ураження ворогу;
- накопичувати резерви озброєння західного зразка від партнерів.
На жаль, мобілізаційні заходи у Росії з метою збору чергових партій "гарматного м'яса" для війни проти України справді принесли свої плоди. "Натовп настільки великий, що ми не встигаємо завдавати ураження противнику у міру їхнього перебування. Для нас це виявилася дуже важка бойова робота", – резюмував Жданов.
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Чи можна відступити від Соледара та Бахмута
Для України потенційний відступ від Соледара й Бахмута буде складним з психологічної та моральної точки зору. Але це доцільно. Як акцентує Жданов, потрібно дивитися у масштабах всього оперативного напрямку й стратегічної оборонної операції, яку веде Генштаб ЗСУ. "Іноді поступившись територією ми виграємо у стратегічному сенсі – вимотування противника й створення підґрунтя для подальшого розвитку контрнаступальної операції. Це війна", – підсумував військовий експерт.
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- У ЗМІ все частіше з'являються повідомлення про те, що Росія буцім-то знову планує наступати весною. За словами Жданова, це лише частина інформаційної війни російських пропагандистів.
- Так, у Росії розганяють фейки про те, що військове командування підготувало великі формування чисельністю 600 – 700 тисяч солдатів. Однак, наголошує військовий експерт, якби це була правда – про це знали б усі західні розвідки. Адже сховати таку кількість людей, навіть на території Росії, неможливо.
- Пропагандисти стверджують, що росіяни повністю готові, і наступ може початися раптово. Ракетні атаки нібито можуть бути, як на Сході, так і на Півдні. Та ще й з висадкою морського десанту. Крім того, зазначають, якщо почнеться наступ з Білорусі, то ракетами будуть уражати Луцьк та Рівне, аби відрізати шляхи постачання західної зброї.
- Ймовірно, у Кремля закінчились ідеї й вони знову повторюють ті самі байки, що і на початку повномасштабного вторгнення.
- Жданов додав, що ймовірність наступу Росії у березні – квітні дуже невисока. На його думку, в Росії немає ресурсів, аби перевезти таку велику кількість людей до Білорусі, з урахуванням того, що на Сході досі йдуть інтенсивні бої.