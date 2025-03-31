Навесні Росія активізується: де, найімовірніше, буде новий наступ ворога

Російські окупаційні війська активізують наступ весною. Однак малоймовірно, що наступ буде на Донбасі чи Півдні.

Окупанти ж можуть активізувати свої дії у двох північних областях України. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що це ворогу легко вдаватись не буде.

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Де росіяни можуть наступити, але матимуть проблеми

За словами військового експерта, росіяни на фронті активізуються там, де їм це зручно та вигідно. Малоймовірно, що Південь, особливо Запорізька область, – напрямок потенційного наступу окупантів через кілька причин: там ворог має проблеми з логістикою, а ЗСУ мають хороші укріплення.

Тим часом Херсонському напрямку, щоб форсувати річку Дніпро потрібно декілька сотень тисяч російських військових. Крім того, їх легко знищать українська артилерія та авіація.

Найімовірніше, що наступ буде на Сумську та Харківську область. Або ж на Донбасі, хоча там окупанти загрузли, вони вже 3 місяці як мають операцію зі взяттям Покровська,

– наголосив він.

Щодо Харківської та Сумської областей – вони є прикордонними. Крім того, росіяни вже мають деякі успіхи – їм вдалось трохи відтіснити українських військових у Курській області.

Зауважте! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що є проблема в Сумській області – низка територій окупована російськими військами. Однак портал Deep State досі визначає цю територію як сіру зону, тому він висловив сподівання, що там не з'явиться червоної позначки.

Однак Нарожний підкреслив, що для ворога є набагато більше мінусів, тому рухатись у цих напрямках не буде легко. В Сумській області є багато лісів, що означатиме важкі бої, відповідно втрати. В Харківській області ворогу раніше вдалось просунутись лише до Вовчанська (населений пункт під контролем ЗСУ), що за 5 – 6 кілометрів від кордону. Не варто забувати також про Бєлгородщину, де ЗСУ прорвали оборону ворога.