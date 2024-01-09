Росіяни активізували наступ на фронті попри погоду: карта фронту 9 січня

Російські війська наступають відразу на кількох напрямках, зокрема, не полишають спроб захопити Авдіївку на Донеччині. Ворог завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з РСЗВ.

За минулу добу сталося 67 бойових зіткнень, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 9 січня. Порівняно з попередньою добою, інтенсивність боїв зросла – 7 січня їх було 35. 24 Канал аналізує, як змінилась карта боїв за добу.

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Росіяни завдали 55 ракетних і 22 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під авіаційним ударом були Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Новоселівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем – близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога. Бої точилися біля Синьківки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Наступ росіян біля Куп'янська: карта

На Лиманському напрямку наші воїни відбили дві атаки окупантів. Відсіч ворогу дали на схід від Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника. Росіяни штурмували в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Наступ на Бахмутському напрямку: карта

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які намагаються оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Відбито 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Північного, Тоненького та ще 15 атак недалеко від Первомайського та Невельського Донецької області.

Окупанти хочуть оточити Авдіївку: карта

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників у районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. За добу відбито 12 атак.

Мар'їнка на карті:

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника. Бої йшли на південь від Червоного, на захід від Вербового і на північ від Новопрокопівки. На Херсонщині українські захисники продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій. Минулої доби противник здійснив 12 штурмових дій на позиції Сил оборони, усі були марними.