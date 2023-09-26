Росіяни атакували в районі Кліщіївки, "затишшя" під Куп'янськом: карта боїв за 26 вересня
26 вересня 2023, 08:28Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій та дій на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські воїни звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з РСЗВ.
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ЗСУ відбили атаки в районі КліщіївкиУ зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському та Лиманському напрямках противник наступальних чи штурмових дій не вів.На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення.
Карта боїв у районі Кліщіївки
ЗСУ стримують росіян в районі Авдіївки та Мар'їнкиУ зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєверного Донецької області.
Карта бойових дій на Авдіївському напрямкуНа Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.