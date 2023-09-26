Росіяни атакували в районі Кліщіївки, "затишшя" під Куп'янськом: карта боїв за 26 вересня

Сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій та дій на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські воїни звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з РСЗВ.

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ЗСУ відбили атаки в районі Кліщіївки

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"противник наступальних чи штурмових дій не вів.наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення.

Карта боїв у районі Кліщіївки

ЗСУ стримують росіян в районі Авдіївки та Мар'їнки

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєверного Донецької області.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Яка ситуація на решті напрямків

наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.