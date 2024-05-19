Окупанти сповільнили активність на Харківщині: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські воїни тримають оборону. Захисники ведуть вогонь у відповідь і контратакують на окремих ділянках.

Ще 10 травня росіяни посилили тиск на Харківському напрямку. Понад тиждень там тривають запеклі бої, ворог намагається посунути підрозділи Сил оборони. Наразі ж у Генштабі ЗСУ окреслили поточну ситуацію.

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Яка наразі ситуація на Харківському напрямку

За даними Генштабу, на Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнилася. Станом на 16:00 там відбулося вісім бойових зіткнень. Загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців.

Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії,

– йдеться у звіті Генштабу.

Водночас на Куп’янському напрямку у Харківській області станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.

Що кажуть про інші напрямки

Повідомляється, що жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення, ще одне триває. Наші воїни наявними засобами подавляють наступальний потенціал противника та подекуди контратакують.

На Краматорському напрямку ворог провів 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Зазначається, що й досі одне бойове зіткнення ще триває.

Не спадає натиск загарбників на Покровському напрямку. Ворог 23 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового. Десять зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

Ворог удвічі наростив кількість атак на Курахівському напрямку. Кількість бойових дій збільшилась з п’яти до десяти. Ще одне на даний час триває.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази безрезультатно штурмував наші позиції поблизу Кринок. Наразі українські воїни відбивають п’яту атаку.

Водночас українські підрозділи продовжують підтримувати можливість маневрувати своїми силами й засобами, поповнювати резерви та забезпечувати логістику.

Загалом протягом поточної доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається складною, зокрема, контрольованою Силами оборони України.