Ворог активізувався на кількох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Росія не полишає спроб повернути собі контроль над втраченими територіями та захопити нові. Водночас наші військові дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту.

Від початку доби загальна кількість бойових зіткнень на лінії бойового зіткнення становить 59. Ворог знову активізувався на Харківщині, триває бій біля Липців.

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Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 4, з них три в районах Невського та Серебрянського лісництва тривають. Ворог застосовує керовані авіаційні бомби та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.

Також активізувався ворог на Сіверському напрямку, де загальна кількість атак ворога за сьогодні зросла до 8, шість з яких тривають в районі Роздолівки.

Тривають також боєзіткнення на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 27, з них 13 тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки та Сокола. Ворог застосовує авіацію.

На Времівському напрямку противник за підтримки авіації перейшов до активних дій.

На Оріхівському напрямку було відбито 3 спроби ворога покращити свої позиції в районах Роботиного та Малої Токмачки. Ворог застосував авіацію.

На Придніпровському напрямку відбито 2 ворожі атаки в районі Кринок. Росіяни також завдають артилерійських ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини.

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