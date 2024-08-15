Пріоритетне постачання – саме туди: Зеленський назвав основні напрямки оборони України на фронті

Президент України назвав основні напрямки оборони на фронті. Він вказав, де наразі найбільше російських штурмів.

Про це він розповів у своєму відеозверненні, говорячи про проведене ним сьогодні засідання Ставки.

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Основні напрямки оборони України на фронті

У зверненні Зеленський розповів, що провів Ставку. Зокрема, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Фронт – наші основні напрямки захисту. Торецьк. Покровський та інші. Найбільше там російських штурмів зараз – і максимум оборонної нашої уваги,

– сказав президент.

Він зазначив, що "пріоритетне постачання – саме туди, всього, що зараз необхідно".

Нагадаємо, що відповідно до даних щодо російського вторгнення, які зранку 15 серпня оприлюднив Генштаб ЗСУ, на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Що стосується Покровського напрямку, то там наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.