Російська армія змінює дії: що стає основним пріоритетом ворога

На фронті тривають інтенсивні бої. Щоправда, здається, що російські окупанти дещо змінили свої цілі.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, ворог і надалі хоче окупувати якнайбільше територій України. Але зараз Росія, ймовірно, дещо змінила акценти.

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Чого добивається Росія

Як наголосив Мусієнко, за даними Генштабу, у березні відбулося понад 4000 бойових зіткнень. При цьому темпи просування Росії найнижчі за кілька останніх місяців. Вони лізуть, але не досягають результату.

Російська армія змінює свої дії. Зараз пріоритетне питання для ворога – здійснювати багато штурмів та атак, щоб виснажити підрозділи Сил оборони України. Наші захисники не дають розвернутися та прорватися ворогу вдалими оборонними діями,

– сказав Мусієнко.

Наразі не видно того, що Росія хоче піти на припинення вогню. Можливо, вже ближче до осені ця ситуація зміниться. І через значне виснаження ворог таки буде змушений на це погодитися.

Нагадаємо, станом на 7 квітня Росія втратила понад 925 тисяч особового складу. Також серед інших втрат ворога: 10567 танків, 25817 артилерійських систем, 21997 бойових броньованих машин, 1356 РСЗВ тощо.