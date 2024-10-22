Окупанти просунулися на Донеччині: аналітики DeepState показали, де саме
Джерело:DeepState
Російські загарбники просунулися в Донецькій області. Зокрема, в Бахмутському та Покровському районах.
Про це повідомили аналітики DeepState. Вони оновили свою мапу бойових дій вночі 22 жовтня.
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Ситуація на фронті 22 жовтня: карта DeepState
За словами аналітиків, окупанти просунулися біля Неліпівки, Курахового, Водяного та в Лисівці.
Зауважимо, що селище Неліпівка розташоване в Бахмутському районі Донецької області. Місто Курахове, а також села Водяне й Лисівка – в Покровському.
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Росіяни просунулися в Лисівці: дивіться на карті
Просування загарбників біля Курахового: дивіться на карті
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Окупанти покращили свої позиції біля Неліпівки: дивіться на карті
Агресор просунувся біля Водяного: дивіться на карті