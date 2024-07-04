Треба бути готовими: чому Путін так поспішає, щоб просунутись на фронті

Російські окупанти повністю знищили позиції українських військових у мікрорайоні "Канал". Збройні Сили були змушені вийти звідти, бо існувала велика загроза для життя бійців.

Тактика ворога полягає в тому, щоб за будь-яку ціну прорвати фронт. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, зауваживши, що окупанти спрямовують свої зусилля на різних ділянках.

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Що відбувається на Сході

Росіяни застрягли на Харківському напрямку в районі Вовчанська, але продовжують рухатися на Донбасі. Згідно зі статистикою зараз на добу відбувається близько 150 – 180 бойових зіткнень. Це навіть більше, ніж у часи Бахмутської та Авдіївської операцій.

Все це свідчить про намагання росіян здійснити прорив. Ба більше, є інформація, що на фронт вони відправляють рекрутів, які пройшли тільки 14 днів підготовки, а також бійців з пораненнями. Це означає, що росіяни дуже поспішають.

"Ми не раз говорили, що Владімір Путін хотів би мати сильні позиції перед переговорами. А сильні позиції означають повну окупацію Донбасу. Тому росіяни так хочуть прорватися біля Часового Яру, у напрямку Торецька, Очеретиного", – зауважив військовий експерт.

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

Очевидно, що росіяни надалі інтенсифікують свої зусилля щодо прориву фронту, Для цього треба бути готовим. Зараз для наших підрозділів головним є постачання боєприпасів, очікування винищувачів F-16,

– наголосив Михайло Самусь.

Одним з головних інструментів руйнації наших позицій є КАБи, які скидає російська авіація. Їхню нищівну дію ми зараз бачимо на прикладі Часового Яру, де Збройні Сили не мають можливості тримати оборону, бо окупанти використовують тактику знищеної землі.



За словами військового експерта, до прориву ще далеко. Але якщо це все-таки станеться, то під загрозою також буде Торецький напрямок. В районі Часового Яру напруга тільки зростає, росіяни кидають туди дедалі більше сил, але прорвати оборону не можуть.