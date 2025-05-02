Там йдуть відчайдушні бої, – військовий експерт вказав на найважчі ділянки фронту

Російські окупанти не полишають спроб просунутися та захопити нові території. Посилення атак ми бачимо на Донеччині, а на Сумщині фіксують створення так званої сірої зони через Курщину та Бєлгородщину.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, пояснивши, що так звана буферна зона унеможливить завдання ударів по території, яку прикривають війська Росії чи України. На інших ділянках інтенсивність боїв ще більша.

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Йдуть бої великої інтенсивності

На Сумщині ми бачимо досить активні бойові зіткнення для того, щоб забезпечити свою присутність. Це стосується також Курської та Бєлгородської областей. Але інтенсивність боїв там важко порівнювати з тою, яку ми бачимо на Донеччині.

Донецький напрямок за моєю методологією включає щонайменше 4 ділянки. Це Новопавлівська, Покровсько-Мирноградська, Торецька, Часівоярська. На цих рубежах ведуться відчайдушні бої високої інтенсивності,

– наголосив Сергій Грабський.

Їхня кількість вже давно перевищила 150 за добу. Те, що противник не може там активно просуватися, – велика заслуга Сил оборони. Вони ведуть бойові дії у надзвичайно складних та напружених умовах. Окупанти намагаються зламати цей спротив.

Тому ми бачимо спроби просуватися в бік Дніпропетровщини, обходити Покровсько-Мирноградську агломерацію, відтісняти наші підрозділи з Торецької зони.

Що відбувається на Донеччині: дивіться на карті

Понад рік Збройні Сили стримують потужні атаки в районі Часового Яру. Це місто стало справжньою фортецею, але росіяни постійно намагаються її знищити. Сьогодні всі ці напрямки є основними для ворога.

Звісно, не можна оминути інші напрямки, але там інтенсивність вогню у 10 разів менша, ніж на Покровському. Мовиться про Куп'янську, Лиманську ділянки фронту.

На півдні противник також намагається зосередити певні ресурси. Він проводить демонстраційні спроби висадитися на правий берег, але місце доволі незручне. Проводити подібні операції в дельті Дніпра виглядає доволі безглуздо.