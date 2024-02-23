Чи можуть окупанти провести масштабний наступ: яку тактику обрав ворог

Російські загарбники розуміють, що не можуть проводити масштабні наступальні операції одночасно на кількох напрямках. Тому попри значні людські, технічні та бойові ресурси ворог зосереджує зусилля на окремих ділянках, де намагається протиснути оборону ЗСУ.

Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Сергій Грабський. Він підкреслив, що окупанти поступово вивчають оборону українських військових та намагаються протиснути її з великими втратами на різних ділянках фронту.

Дивіться також ЗСУ вийшли з Авдіївки, росіяни наступають на Півдні: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Тому ворог попри колосальні людські, технічні та бойові ресурси зосереджує свої зусилля на окремих ділянках, де намагається протиснути нашу оборону. Йому це вдається. Тобто вони послідовно намацують нашу оборону та намагаються протиснути її з великими втратами на різних ділянках фронту", – сказав він.

Складна ситуація на полі бою

Сергій Грабський зазначив, що надзвичайно складна ситуація на південь від Мар'їнки, особливо у районі Новомихайлівки. Ворог намагається просунутись у напрямку Георгіївки.

Можна сказати, так, сьогодні Куп'янськ трішки видихає. Але не може видихнути Часів Яр, Андріївка, Кліщіївка, Іванівське. Досить складна ситуація на ділянці фронту між Степовим та Ласточкиним, де ворог відчайдушно намагається протиснути наші підрозділи, які відійшли від Авдіївки, намагаючись закріпитися на тій ділянці фронту,

– розповів він.

Досить серйозні бойові зіткнення тривають у районі Роботинського виступу. Там окупанти намагаються нівелювати досягнення, які були здобуті українськими військами протягом наступу.

Також дуже гарячою точкою фронту залишається смуга на лівому березі Дніпра, яку ворог, маючи колосальну перевагу, намагається очистити від підрозділів українських захисників.

Це пов'язано з тим, що питання постачання та забезпечення таких операцій є надзвичайно складним. Кожен плавзасіб, який з'являється на Дніпрі, піддається масованим атакам росіян. Це дуже ускладнює ведення операцій на лівому березі.

"У цій ситуації ми можемо розглядати основний алгоритм наших бойових дій як оборонні дії. Максимальне знищення бойового потенціалу загарбників, що нам дуже вдало вдалося провернути у випадку Авдіївської оборонної операції. Внаслідок цього ворог зазнав дуже серйозних втрат, що відображається на його здатності вести бойові дії на цьому окремому напрямку", – пояснив Грабський.

Як наголосив військовий експерт, нам не можна видихати, адже російські окупанти сильні, підступні та усіма силами намагаються просуватися.

Що відбувається на фронті: останнє