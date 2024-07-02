189 боєзіткнень за добу, найбільше атак на Покровському напрямку: карта фронту 2 липня

Упродовж минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 49 атак, на Времівському окупанти здійснили 14 штурмів наших позицій.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні щодо ситуації на фронті станом на 8:00 2 липня.

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Удари ворога

Російські війська завдавали авіаційних ударів в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Лісна Стінка, Степова Новоселівка, Піщане, Куп’янськ Вузловий, Південне Харківської області та по місту Харків; Сіверськ, Олександропіль, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Іванівське, Вовче, Воздвиженка, Прогрес, Селидове, Костянтинівка, Берестки, Веселий Гай, Велика Новосілка та Одрадне Донецької області; Лобкове і Роботине Запорізької області; Бургунка і Гаврилівка Херсонської області.

Удари ЗСУ

Натомість наша авіація, ракетні війська і артилерія уразили один склад боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС, 15 районів зосередження особового складу та ОВТ противника.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

Вовчанськ на карті:

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу – 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

Синьківка на карті:

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 16 штурмовим діям противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

Макіївка на карті:

Нанапрямку Силами оборони відбито 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 7 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

Кліщіївка на карті:

На Торецькому напрямку противник вчинив 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Нью-Йорк на карті:

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

Воздвиженка на карті:

Нанапрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Нанапрямку ворог здійснив 14 штурмів наших позицій в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Нанапрямку відбулось 3 бойових зіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області. Нанапрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі 9 атак росіян успіху не мали.противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.