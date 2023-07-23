Нічна масована атака Одеси з жертвами: хронологія 515 дня війни

В Україні триває 515 день повномасштабного вторгнення Росії. Захисники обороняють наші території та потужно відбивають ворожі атаки.

Про головні події 23 липня, боротьбу українців проти агресора на фронті, у тилу та на міжнародній арені – розповідає 24 Канал.

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За 22 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Софіївці, Авдіївці, Торецькому і Федорівці. Ще 11 людей за добу дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.ЗСУ вже знищили 241 960 окупантів, за минулу добу – 630 солдатів.



Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ

На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію фермерського господарства в Бериславському районі; адміністративну будівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона. Через агресію 1 людина загинула.Вчора, 22 липня, о 12:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися поблизу одного з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.Вночі по населених пунктах Дніпропетровщини двічі гатила артилерія окупантів. Під прицілом – Марганецька громада та Нікополь. В останньому пошкоджено три приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило легковий автомобіль і лінію електропередач.

Обстріл Дніпропетровщини / фото ОВА

Повідомляють, що у пошкодженому Будинку вчених вибито майже всі вітражі та пошкоджено старовинні меблі.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.Станом на зараз відомо про 1 загиблого. Одну особу успішно деблокували. 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.В Одесі понівечено десятки автівок, у багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури. По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.В ОК "Південь" повідомили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено. Решта завдали руйнувань по портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житлових, зокрема багатоквартирних будинках.Відразу після повітряної тривоги, оголошеної у Запорізькій області в ніч на 23 липня, пролунала серія гучних вибухів в обласному центрі. Ворог відкрив вогонь по регіону із С-300.В Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи. Інформація про постраждалих уточнюється.Російські військові продовжують тероризувати Південь України. У напрямку Одещини ворог випустив цілу низку ракет різного типу базування. В Одесі повідомляли про вибухи, спалахнула пожежа.

Наслідки ударів по Одесі / фото ОК "Південь"