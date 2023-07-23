Нічна масована атака Одеси з жертвами: хронологія 515 дня війни

Про головні події 23 липня, боротьбу українців проти агресора на фронті, у тилу та на міжнародній арені – розповідає 24 Канал.
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8:17
За 22 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Софіївці, Авдіївці, Торецькому і Федорівці. Ще 11 людей за добу дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.8:07
ЗСУ вже знищили 241 960 окупантів, за минулу добу – 630 солдатів.
7:51
Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ
На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію фермерського господарства в Бериславському районі; адміністративну будівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона. Через агресію 1 людина загинула.7:35
Вчора, 22 липня, о 12:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися поблизу одного з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.7:32
Вночі по населених пунктах Дніпропетровщини двічі гатила артилерія окупантів. Під прицілом – Марганецька громада та Нікополь. В останньому пошкоджено три приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило легковий автомобіль і лінію електропередач.
Обстріл Дніпропетровщини / фото ОВА
7:21
Повідомляють, що у пошкодженому Будинку вчених вибито майже всі вітражі та пошкоджено старовинні меблі.6:45
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.6:40
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.6:30
Станом на зараз відомо про 1 загиблого. Одну особу успішно деблокували. 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.5:50
В Одесі понівечено десятки автівок, у багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури. По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.5:35
В ОК "Південь" повідомили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено. Решта завдали руйнувань по портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житлових, зокрема багатоквартирних будинках.2:37
Відразу після повітряної тривоги, оголошеної у Запорізькій області в ніч на 23 липня, пролунала серія гучних вибухів в обласному центрі. Ворог відкрив вогонь по регіону із С-300.2:11
В Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи. Інформація про постраждалих уточнюється.0:58
Російські військові продовжують тероризувати Південь України. У напрямку Одещини ворог випустив цілу низку ракет різного типу базування. В Одесі повідомляли про вибухи, спалахнула пожежа.
Наслідки ударів по Одесі / фото ОК "Південь"