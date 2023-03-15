Росіяни тікають в Крим і звинувачують жителів Херсонщини у вбивстві солдата: головне з Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники досі прагнуть окупувати Україну, тому вони продовжують наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля Кремль зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що через неспроможність здолати Сили оборони України Росія застосовує тактику терору. Окупанти здійснюють обстріли населених пунктів, грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.
За добу загарбники завдали 3 ракетних ударів, зокрема по об'єкту цивільної інфраструктури у Харкові. Також вони завдали 26 авіаційних ударів та здійснили понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність наступних ворожих ударів по всій території України.
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Що відбувалося на різних напрямках
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має суттєвих змін – формування наступальних угруповань ворога не виявили.
На полігонах у Білорусі триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби окупанти здійснили обстріли районів населених пунктів:
- Хрінівка Чернігівської області;
- Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області,
- Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне на Харківщині.
На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни не полишають спроб прорвати оборону українських військ. Протягом доби вони вели безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Також ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів:
- Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ і Крохмальне Харківської області;
- Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області,
- Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка Донецької області.
Українські бійці відбивають атаки ворога / Фото Генштабу ЗСУ
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На Бахмутському напрямку окупанти продовжують штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема:
- Привілля,
- Оріхово-Василівка,
- Григорівка,
- Богданівка,
- Бахмут,
- Часів Яр,
- Предтечине,
- Олександро-Шультине,
- Курдюмівка,
- Озарянівка,
- Шуми Донецької області.
На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив марні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам'янка, Сєверне, Мар'їнка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали:
- Кам'янка,
- Ласточкине,
- Авдіївка,
- Тоненьке,
- Георгіївка,
- Невельське,
- Побєда,
- Вугледар,
- Времівка,
- Велика Новосілка та ще декілька населених пунктів Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані неподалік лінії зіткнення, зокрема:
- Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області,
- Токарівка, Антонівка та саме місто Херсон.
Сили оборони стримують російську навалу / Фото Генштабу ЗСУ
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Жителів села на Херсонщині звинувачують у вбивстві окупанта
Через власне безсилля росіяни борються з цивільними на тимчасово захопленій території Херсонської області.
Після ефективного вогневого ураження 12 – 13 березня районів зосередження противника, і як наслідок великих втрат, загарбники посилюють режимні заходи в окремих населених пунктах. Російські окупанти зазвичай переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів,
– повідомили у Генштабі.
Окрім цього, 14 березня помітили рух колони загарбників у бік Криму. Окупанти тікали разом із награбованим майном.
"В іншому населеному пункті Херсонщини противник проводить контрдиверсійні заходи. Виправдовуючи свої дії, звинувачують мешканців села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено", – мовиться у повідомленні.
Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили:
- пункт управління,
- 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника,
- 2 радіолокаційні станції,
- станцію радіоелектронної боротьби,
- зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.
Захисники завдають загарбникам чималих втрат / Фото Генштабу ЗСУ