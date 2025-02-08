Росія заявила про окупацію Торецька: у ОСУВ "Хортиця" окреслили ситуацію

Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Зокрема, Торецький напрямок є одним із найскладніших на лінії зіткнення.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин спростував заяву російського міноборони про окупацію Торецька та зазначив, що у міській забудові досі тривають бої. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне. Донбас.

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Ситуація в Торецьку

За його словами, російські військові в цьому районі активно штурмують позиції українських захисників.

Водночас Сили оборони завдають загарбникам значних втрат у техніці та живій силі. Речник ОСУВ "Хортиці" розповів, що в місті війська Росії найбільше зосередили свої зусилля в напрямках школи №5 та шахт "Торецька" й "Центральна".

Він зазначив, що росіяни кожного дня здійснюють у цьому населеному пункті від 10 штурмів.

Речник також повідомив, що армія Росія прагне заблокувати логістичні шляхи.

Окупанти мінують їх, а там де немає змоги провести мінування – унеможливлює пересування, влаштовуючи завали або штучні підриви,

– пояснив він.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.