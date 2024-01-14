Росіяни безуспішно наступають на Мар'їнку та біля Авдіївки: карта бойових дій за 14 січня

Українські воїни дають ворогу гідну відсіч по всій лінії фронту. Водночас окупанти не припиняють спроб захопити наші території та повернути позиції, які відбили наші захисники.

Російська армія не припиняє атакувати Україну. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.

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Наші захисники відбивають атаки

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність. Наукраїнські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

Ситуація біля Синьківки: дивіться карту

Навдалося відбити 4 атаки окупантів в районі Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіть карту

Нанаші воїни відбили 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

Нанаші захисники стримують ворога, який досі намагається оточити Авдіївку. Наша армія тримає оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Ворог хоче оточити Авдіївку: дивіться карту

Нанаші підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак. НаСили оборони відбили 4 атаки противника південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя Донецької області. Наукраїнські захисники відбили 2 атаки окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту

Наші захисники працюють по росіянах

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Ворог здійснив 5 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників.