Росія просунулась біля Новосілки та ще кількох населених пунктів, – Deep State

Росіяни не полишають спроб наступати на кількох напрямках фронту. наші захисники дають ворогам гідну відсіч та тримають оборону.

Росіяни просунулись біля кількох населених пунктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Де просунувся ворог

Аналітики відзначили, що росіяни просунулись біля Красного Першого. Вони зосереджують свою увагу на східних напрямках фронту.

Просування росіян: дивіться карту

Крім цього, відомо, що ворог мав просування біля Скудного та Новосілки. Відомо, що за останню добу на фронті сталося 140 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському, Торецькому та Курському напрямках.

Що відбувається біля Новосілки: дивіться карту

На Курському напрямку відбили 21 атаку загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБи, та здійснив 209 обстрілів, три з яких – із РСЗВ.