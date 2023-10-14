Ворог розпочав наступ в районі Макіївки й на Куп’янському напрямку, – Сирський

Днями росіяни активізували свої спроби поновити наступ на кількох напрямках фронту. Зокрема, мовиться про штурми на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відзначив, що ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку загострилась. Він також розповів, що ворогу вдалося відносити сили.

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Мета росіян – розгромити наших військових

У районі Макіївки та на Куп'янському напрямку тривають важкі бої.

Головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл,

– сказав Сирський.

За його словами, кожного дня противник здійснює десятки атак за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях.

Проте він наголосив, що наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч. Ворог зазнає втрат.

Генерал відвідав наших військових

Олександр Сирський розповів, що для детального вивчення ситуації та прийняття оперативних рішень він працював у військових частинах, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".

"Зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про поточну обстановку. На місці були прийняті рішення щодо подальших дій та розв’язано ряд проблемних питань", – поділився він деталями візиту.

Крім цього, він також зустрівся і з нашими захисниками, які виконують бойові завдання. Генерал нагородив їх та поспілкувався з воїнами.

Ситуація на фронті