На Краматорському та Торецькому напрямках ворог атакував наші оборонні укріплення

Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни намагаються атакувати на кількох напрямках, проте наші захисники дають їм гідну відсіч.

На Харківському напрямку противник вів наступ у Вовчанську. Про це пише 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортицю".

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Що відбувається на фронті

️На Куп’янському напрямку окупанти намагалися посилити тиск на позиції наших захисників. Зокрема, ворог атакував у напрямках Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Вони не мали успіху. Також росіяни намагаються перекинути сили на західний берег річки Оскіл.

️На Лиманському напрямку ворог збільшив кількість своїх атак. Ворожі штурми відбито біля Новомихайлівки, Мирного та Ямполівки. Втрат наших позицій вдалося запобігти.

️На Сіверському напрямку окупанти активізувалися в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки. Відомо, що до штурмів залучали бронетехніку, включно з танками, проте безуспішно.

️На Краматорському та Торецькому напрямках ворог атакував наші оборонні укріплення біля Білої Гори, Ступочок, Дружби, Дачного, але наші захисники дали відсіч. Під час боїв в районах Часового Яру та Торецька просування окупантів не було.

️На Покровському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Єлизаветівки, Променю, Новоолександрівки, Надіївки, Преображенки, Андріївки, Даченського, Котлиного та Улакли.

️На Новопавлівському напрямку атаки росіян були спрямовані на наші позиції в районі Скудного.