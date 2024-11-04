Росіяни намагаються вибити ЗСУ з Іллінки, зазнаючи нищівних втрат у техніці, – Forbes

Росія зазнає суттєвих втрат на фронті. Водночас вона не полишає спроб захопити нові українські території та відновити положення на втрачених раніше позиціях.

Росіяни намагаються вибити українські сили із села Іллінка на Донеччині, використовуючи значну перевагу у живій силі, проте зазнають колосальних втрат у техніці. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на аналітика Forbes Девіда Акса.

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Ситуація близька до критичної

Російська 20-та мотострілецька дивізія, чисельністю приблизно 10 000 солдатів, навалилася на українську 79-ту десантно-штурмову бригаду чисельністю 2000 осіб.

Якщо Іллінку і прилеглі населені пункти окупують, російські війська зможуть просунутися на північ і оточити український гарнізон у Кураховому. Це ключова позиція для оборони півдня Донецької області.

Як зазначав український оператор дронів Kriegsforscher, 79-та ОШБр "перебуває під масованим натиском противника". За його словами, це розпочалось близько двох тижнів тому, і ситуація близька до критичної.

Водночас росіяни втрачають техніку надзвичайними темпами.

Автомобільна бійня на шляху до Іллінки допомогла підняти російські втрати до рекордного рівня. Аналітик Ендрю Перпетуа нарахував у суботу 206 знищених, пошкоджених і покинутих російських машин. За той самий день він нарахував лише 49 українських втрат,

– зазначив аналітик.

Проте росіяни, ймовірно, згодні обмінювати техніку та війська на території.

Український журналіст Станіслав Асєєв пояснив, що окупанти продовжують використовувати тактику "мішка", обходячи позиції ЗСУ з трьох боків і залишаючи вузьке "горло" для відступу. Це спричиняє паніку стосовно оточення та призводить до відходу військ.