Ситуація на фронті та розслідування вбивства Фаріон: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 21 липня записав своє традиційне звернення до українців. У відео глава держави розповів про ситуацію на полі бою, про яку йому доповів Сирський.

Також президент повідомив про хід розслідування вбивства Ірини Фаріон у Львові. Крім того, український лідер проінформував про ситуацію в енергетиці.

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Ситуація на фронті та збиття ворожих цілей у повітрі

Зеленський зазначив, що він заслухав довгу доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

По фронтовій ситуації. Головком сам об'їжджав частину бригад. Ключове питання – це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає – по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів,

– сказав президент.

За словами українського лідера, дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат.

Окрім того, була доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука. Зокрема, по роботі наших вогневих груп, по збиттю "Шахедів", і щодо протидії російським ракетам.

"Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patrot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше", – наголосив президент.

За словами Зеленського, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист. Але з усім тим – більше сили для України.

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Робота з протидії колаборантам і розслідування вбивства Фаріон

Також Зеленський сказав, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка. Є хороші результати у протидії колаборантам.

Є також деякі речі, про які ми зараз публічно не можемо говорити. Просто не варто. Окупант повинен це відчути,

– наголосив президент.

Також український лідер заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка стосовно розслідування вбивства Ірини Фаріон.

"Важкий процес. Але всі необхідні сили залучені, і з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину", – пояснив Зеленський.

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Ситуація в енергетиці

Український лідер підкреслив, що були доповіді урядовців, передусім щодо енергетики, зокрема, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра енергетики Германа Галущенка.

Хочу відзначити роботу всіх наших ремонтних бригад, наших працівників "атомки", всіх, хто залучений для стабілізації постачання. Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики, – сказав президент.

Зеленський сказав, що українська влада розуміє, що має справу з терористами, та російські удари не припиняються. Але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало менше.