Росіяни чекають наближення ЗСУ на Херсонщині, удар по Дніпропетровщині: хронологія 530 дня війни

Збройні Сили України вже 530 днів борються з російським ворогом на нашій землі. Тим часом окупанти зазнають шалених втрат на фронті.

Про головні події 7 серпня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 30 обстрілів, випустивши 99 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Бериславі. Через агресію четверо людей дістали поранення.Цієї ночі ворог вдарив по Дніпропетровській області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. А вже на ранок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація уточнюється.

Наслідки атаки на Дніпропетровщині / фото ОВА

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні Сили України зачищають Херсонщину від окупантів. Зокрема, тримають вогневий контроль на лівому березі Херсону та не дають ворогу закріпитися на позиціях. Як результат цієї роботи, щодобово знищують до 50 або трохи більше окупантів, два – три ворожі човни та великокаліберні гармати, якими росіяни намагаються обстрілювати Херсонщину.Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що на окупованій частині Херсонщини росіяни поновлюють мінні поля, які були змиті внаслідок затоплення. Так, окупанти зараз відновлюють мінні поля по узбережжю та оборонні споруди – окопи, бліндажі, які були затоплені. Вони завозять ліс і проводять будівельні роботи. Крім того, помітно збільшилась присутність окупантів лівобережній частині Херсонщини. Особливо збільшилась кількість росіян від Каховки та вверх по колишньому Каховському водосховищу, яке поступово перетворюється на пустелю.Один з полковників ЗСУ заявив, що у грудні 2022 року Київ перебував на межі евакуації повної населення. За його словами, якби не одна вирішальна битва, міська влада могла б віддати наказ про вивезення жителів за межі української столиці. Сам полковник, який розповів цю інформацію, побажав лишитися анонімним.У Полтаві сталася надзвичайна ситуація. Зокрема, в одній з багатоповерхівок стався вибух газу. Очевидці повідомляють, що вибух газу стався в районі Інституту звʼязку. Попередньо, газ вибухнув у квартирі, яка розташована на 3 поверсі багатоповерхового будинку. Також у мережі розповіли, що внаслідок цього інциденту постраждали 2 людини. Їх ушпиталили медики.