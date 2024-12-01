Останній тиждень дуже напружений, – в 24 ОМБР розповіли, що відбувається в Часовому Яру

Ситуація у місті Часів Яр складна. Російській окупанти намагаються штурмувати позиції українських захисників, щоб взяти місто під свій контроль.

Ворог використовує в основному піхотні групи, якими як штурмує позиції, так і намагається заходити в тил до наших оборонців. Представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін розповів 24 Каналу, що також інколи загарбники намагаються використовувати механізовану техніку для штурмів.

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"На наше щастя, росіянам це не вдається. Нещодавно був штурм з декількох одиниць техніки противника, котра була знищена на підступах до Каналу. Частина була підірвана на наших мінних загородженнях, частина – була спалена нашими дронами", – сказав він.

Групи, які потрапляють в тил українських військових, фактично блокують самі себе, оскільки вони не можуть отримати постачання у достатньому обсязі. Окупантам лише скидають щось безпілотниками. Вони дуже швидко себе виявляють, після чого знищуються.

Часів Яр штурмують регулярні частини збройних сил Росії. Вони готуються для наступальних дій у міській смузі, у полях.

Складні бої за Часів Яр

Андрій Полухін зазначив, що ворог намагається просунутися у Донецькій області по адміністративному кордону, це його ціль. Однак головне, що українські бійці зупиняють загарбників.

Ситуація за останній тиждень дійсно стала для нашої оборони гіршою. Вони почали сильніше штурмувати. Але треба розуміти, що бої за Часі Яр відбуваються вже майже рік, навіть трохи більше,

– підкреслив він.

На жаль, росіяни змогли окупувати мікрорайон Канал, який вони зруйнували, коли захоплювали. Лінія оборони з літа 2024 року проходить по споруді по каналу Сіверський Донець – Донбас. Це дуже хороша споруда, яка грає важливу роль в обороні. Вона доволі широка. Усе, що там рухається, дуже добре видно з наших дронів.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

"Ворог не використовував з літа великі піхотні штурми. Це були саме малі піхотні групи, які спочатку просто штурмували позиції наших хлопців. Тепер вони ще й намагаються зайти в тил", – додав представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

На його думку, коли сніг випаде, це особливо не вплине на події на фронту. Адже як ЗСУ, так і російські окупанти воюють вже не першу зиму, тому вони адаптовані до бойових дій у різних умовах. Тому покращення чи погіршення ситуації через погодні умови не очікується.