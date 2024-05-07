ЗСУ мають певні успіхи на Лиманському напрямку, – ОСУВ "Хортиця"

Українські військові гідно дають відсіч ворогу на всіх напрямках фронту, попри те, що росіяни активізували свої зусилля із захоплення наших територій. Зокрема, вони мають певні успіхи на Лиманському напрямку.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що нашій армії вдалося досягти певних успіхів на Лиманському напрямку. За його словами, мовиться про бойові дії в районі Серебрянського лісництва.

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Вдалося покращити тактичне положення

Волошин частково підтвердив, що на Лиманському напрямку Сили оборони мають певні успіхи в районі Серебрянського лісництва. За його словами, дещо вдалося покращити тактичні положення.

Він також розповів про поточну ситуацію на Часовоярському напрямку, який є одним із найважчих на фронті. За словами речника, ворог не мав там жодних територіальних успіхів.

Ворожої російської армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією,

– сказав він.

Ситуація на інших напрямках фронту