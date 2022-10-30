Росія завозить кадировців до Білорусі й готується оборонятися біля Херсона: головне від Генштабу

Росіяни тримають оборону та подекуди навіть намагаються йти в наступ. Ситуація на фронті напружена, оскільки ворог розуміє, що втрата ще одного регіону завершиться для нього фатально.

Зараз окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та продовжують наступальні дії на Донеччині, в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

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Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Також росіяни гатять по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Яка ситуація в Білорусі

Впродовж минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від терористичних атак постраждали райони більш як 45 населених пунктів.

Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти українців, а росіяни продовжують перекидати окремі підрозділи на територію цієї країни. Так, 26 жовтня, на залізничну станцію Брест прибув ешелон військової техніки з Росії.

Разом з військовослужбовцями збройних сил Росії, до Білорусі прибувають кадировці. Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

Ознак наступу з Білорусі немає, проте зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА.

Що відбувається на Півдні

За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої "евакуації" з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув'язнених. Територію цього виправного закладу противники використовують для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог готується до оборони. З міста Грозний до населеного пункту Каланчак прибули близько сотні "росгвардійців". Натомість на території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

Натомість у Великій Знам'янці Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.

Успіхи ЗСУ минулої доби

Авіація Сил оборони впродовж доби завдала по ворогу 32 удари. З них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 – по позиціях протиповітряної оборони противника.

Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА "Орлан -10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об'єктів противника.

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