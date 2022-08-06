Ворог веде наступальну операцію на Донецькому напрямку: яка ситуація на фронті

росіяни зосередили свої наступальні дії на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Ворог гатить з танків, реактивної та ствольної артилерії та авіації.

Про те, що відбувається на фронті у 164 день повномасштабної війни розповіли у Генштабі ЗСУ. Найважчі бої – у Східній операційній зоні.

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Ситуація на Донбасі

На Слов'янському та Краматорському напрямках ворог обстрілював з артилерії різних типів цілу низку населених пунктів. А от на Донецькому напрямку – активні бойові дії. Головні зусилля росіяни зосередили на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Тут противник намагається іти вперед з допомогою штурмової та армійської авіації.

Авіаударів росіяни завдали біля Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестевого. Райони Бахмутського, Торецька, Білогорівки, Краснополівки, Північного та Вершини обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії.

Кілька штурмів ЗСУ відбили

Наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве для росіян були безуспішними. Тривають бої біля Бахмута.

На Авдіївському напрямку біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки окупанти били з авіації. Ворог пробував наступати біля Лозового – Невельського, проте це йому не вдалось. Росіяни проводили перегрупування.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали населені пункти із ствольної, реактивної артилерії та танків, а також авіації.

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На Півдні ворог проводить оборонну операцію

На Південнобузькому напрямку ворог проводить оборонну операцію – аби втримати зайняті рубежі та завдати максимальних втрат ЗСУ. Цілу низку населених пунктів росіяни обстріляли з танків та різних типів артилерії. Також окупанти активно проводять повітряну розвідку.

Що відбувається на інших напрямках:

Слобожанський напрямок: противник веде оборонні дії, аби не допустити просування українських військ. Також росіяни мінують місцевість.

противник веде оборонні дії, аби не допустити просування українських військ. Також росіяни мінують місцевість. Харківський напрямок: ворожі обстріли з артилерії багатьох населених пунктів. Авіаудари були біля Верхнього Салтова та Леб'яжого. Сили противника проводять повітряну розвідку.

ворожі обстріли з артилерії багатьох населених пунктів. Авіаудари були біля Верхнього Салтова та Леб'яжого. Сили противника проводять повітряну розвідку. Волинський, Поліський та Сіверський напрямки – без особливих змін. Під артилерійськими обстрілами опинились Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.

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