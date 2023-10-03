Крок за кроком: ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку та ведуть штурми на Бахмутському

Українські захисники продовжують вести контрнаступ на кількох напрямках. Зокрема, вони штурмують окупантів на Бахмутському напрямку.

Таким чином, ЗСУ нищать російського ворога. Так звана "друга армія світу" зазнає колосальних втрат на фронті.

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Де триває контрнаступ Сил оборони

Станом на ранок 3 жовтня ЗСУ продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції тривають на Мелітопольському та Бахмутському напрямку.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

Сили оборони України знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Наші воїни могли відбити позиції росіян під Роботиним

В ISW повідомляли, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного. Про це свідчать супутникові знімки. Вони вказують на те, що наші сили відбили ці позиції між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують.

Крім того, ЗСУ незначно просунулися в районі кордону Донецької і Запорізької областей та біля Бахмута.

Колосальні втрати окупантів на фронті